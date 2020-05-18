أطعمة محظورة على الحوامل تسبّب أضرارًا لا تتوقّعها

يعتبر الحمل من أكثر الفترات الحيوية والحساسة في حياة المرأة لذلك من المهم جدًا للنساء الحوامل اتباع نظام غذائي صحي، يجب على الأمهات الحوامل الانتباه جيدًا لما يأكلن والتأكد من تجنب الأطعمة والمشروبات الضارة، ووفقا لتقرير لموقع healthline توجد بعض الأطعمه والمشروبات المحظورة على الحوامل

الأسماك عالية الزئبق

الزئبق عنصر شديد السمية ليس له مستوى آمن معروف من التعرض ، وهو أكثر شيوعًا في المياه الملوثة بكميات أكبر ،

يمكن أن يكون سامًا للجهاز العصبي والجهاز المناعي والكليتين قد يسبب أيضًا مشاكل نمو خطيرة عند الأطفال بما أنه موجود في البحار الملوثة ، يمكن للأسماك البحرية الكبيرة أن تتراكم كميات كبيرة من الزئبق لذلك ،

يُنصح النساء الحوامل بالحد من استهلاكهن للأسماك عالية الزئبق إلى ما لا يزيد عن 1-2 حصص في الشهر، وتشمل الأسماك عالية الزئبق الماكريل والتونه.

الأسماك غير المطبوخة جيدا أو النيئة

يمكن أن تتسبب الأسماك النيئة ، وخاصة المحار ، في عدوى يمكن أن تكون هذه فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية بعض هذه العدوى تصيب الأم فقط ، مما يجعلها تعاني من الجفاف والضعف قد تنتقل العدوى الأخرى إلى الجنين مع عواقب خطيرة ،

أو حتى مميتة ، والنساء الحوامل معرضات بشكل خاص لعدوى الليستريا، ويمكن أن تنتقل الليستريا إلى طفل لم يولد بعد من خلال المشيمة ، حتى إذا لم تظهر على الأم أي علامات للمرض يمكن أن يؤدي هذا إلى الولادة

المبكرة ، والإجهاض لذا ينصح النساء الحوامل بتجنب الأسماك النيئة والمحار وهذا يشمل العديد من أطباق السوشي.

اللحوم غير المطبوخة والمصنعه

يزيد تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا أو النيئة من خطر الإصابة بعدوى من البكتيريا أو الطفيليات ، بما في ذلك السالمونيلا ، قد تهدد البكتيريا صحة الطفل الذي لم يولد بعد ، مما قد يؤدي إلى الإجهاض أو أمراض عصبية

شديدة ، بما في ذلك الإعاقة الذهنية والعمى والصرع ويجب عدم استهلاك قطع اللحم ، بما في ذلك فطائر اللحم ، البرجر ، اللحم المفروم نيئة أو غير مطبوخة جيدًا، ويجب على النساء الحوامل عدم استهلاك منتجات اللحوم

المصنعة إلا إذا تم إعادة تسخينها حتى تصبح ساخنة.يمكن أن يكون البيض النيئ ملوثًا بالسالمونيلا،

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عادة ما تصاب الأم فقط بعدوى السالمونيلا وتشمل الأعراض الحمى والغثيان والقيء وتقلصات المعدة والإسهال وفي حالات نادرة ، قد تسبب العدوى تقلصات في الرحم ، مما يؤدي إلى الولادة المبكرة أو ولادة جنين ميت

البيض النيئ

يمكن أن يكون البيض النيئ ملوثًا بالسالمونيلا،

عادة ما تصاب الأم فقط بعدوى السالمونيلا وتشمل الأعراض الحمى والغثيان والقيء وتقلصات المعدة والإسهال وفي حالات نادرة ،

قد تسبب العدوى تقلصات في الرحم ، مما يؤدي إلى الولادة المبكرة أو ولادة جنين ميت

الحليب وعصير الفاكهه غير المبستر

يمكن أن يحتوي الحليب الخام والجبن غير المبستر على مجموعة من البكتيريا الضارة ، بما في ذلك الليستريا والسالمونيلا والإشريكية القولونية وينطبق الشيء نفسه على العصير غير المبستر ، والذي يكون أيضًا عرضة

للتلوث البكتيري يمكن أن يكون لهذه العدوى جميعًا عواقب تهدد الحياة بالنسبة للجنين ، يمكن أن تحدث البكتيريا بشكل طبيعي أو تحدث بسبب التلوث أثناء الجمع أو التخزين البسترة هي الطريقة الأكثر فعالية لقتل أي بكتيريا

ضارة ، دون تغيير القيمة الغذائية للمنتجات لتقليل مخاطر العدوى ، ينصح النساء الحوامل باستهلاك الحليب المبستر والجبن وعصير الفاكهة فقط.

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