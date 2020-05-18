تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى العيد بالحليب المكثف

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الحليب المكثّف : علبة (محلى)

- الشوكولاتة البيضاء : كوب (مفرومة)

- فستق حلبي : ربع كوب (مفروم خشن)

- بندق : ربع كوب (مفروم خشن)

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: اخلطي الشوكولاتة البيضاء المفرومة مع الحليب المكثف المحلى في طبق وضعيه في المايكرويف أو على حمام مائي حتى تذوب الشوكولاتة مع الحليب ويصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الزعفران والفستق الحلبي والبندق.

بطني صينية مربعة بورق الزبدة وصبي مزيج الحلى في الصينية وسوي الوجه بحيث يكون متساوي من كل الجهات.

أدخلي الصينية للثلاجة لمدة أربع ساعات.

قطعي الحلى مربعات صغيرة وضعيه في طبق التقديم وزينيه بالورد حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البقلاوة بالفستق الحلبي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالحليب المكثف

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