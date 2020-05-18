الفلبين تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع وفيات.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 94 متعافياً ليبلغ 2729.

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