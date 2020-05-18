تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي التمر بالقرفة

المقادير

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- التمر : 3 ملاعق كبيرة (مطحون)

- مكعبات الثلج : 8 قطع

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- حليب : كوب الطريقة: اخلطي معجون التمر والثلج والفانيلا بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الحليب والقرفة واخفقي مرة أخرى حتى يصبح الخليط متجانساً.

اسكبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة بالعسل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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