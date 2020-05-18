4 أسباب للشعور بالتخمة في شهر رمضان

التخمة تعد من أبرز المشاكل التي يتعرض لها كثير من الصائمين، وقالت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، إن التخمة عبارة عن انتفاخ وغازات وشعور بثقل شديد وعدم الراحة، وخصوصًا بعد تناول الطعام،

ويزداد الشعور بالتخمة في شهر رمضان نتيجة الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والحلويات.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أنه مع دخول شهر رمضان، يقبل بعضهم بسبب الجوع على تناول كمية كبيرة من الأكل في وجبة الإفطار؛ مما يتسبب في الإصابة بالتخمة، وهي الشعور بالشبع المفرط وامتلاء المعدة المزعج، ومن ثَمَّ الإحساس بالخمول والكسل وربما الغثيان، والرغبة في النوم وصعوبة الحركة، والتثاقل عن أداء العبادات الرمضانية.

وأشارت سهام سوقية، إلى أن التخمة تحدث نتيجة لكمية الأكل وطريقة تناوله عند الإفطار، خصوصًا أنَّ المعدة خلال فترة الصيام كانت في فترة راحة طويلة قرابة 15 ساعة وتتفاجأ بكمية كبيرة من الأطعمة المتنوعة، كما

أنَّ هرمونات المعدة تستغرق وقتًا لإرسال إشارات للدماغ للإحساس بالشبع.

وأوضحت أن أهم الأسباب المؤدية لاضطراب المعدة والإصابة بالتخمة في شهر رمضان متعددة، تتمثل في:

- الإكثار من الأكل، تناول الطعام بسرعة ومن دون مضغ جيد.

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- عدم تهيئة المعدة لاستقبال الوجبة.

- تراكم الأطعمة في وجبة واحدة.

- تناول الأغذية المشبعة بالدهون والوجبات المقلية.

- الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة، أو المشروبات عالية السكريات.

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