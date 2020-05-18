المغرب تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب اليوم 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6930 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 192 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3732 بعد تعافي 72 شخصاً. قد يهمك أيضا: 7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس دراسة تؤكد أن الفاصوليا الخضراء تقوي المناعة وتحارب كورونا

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