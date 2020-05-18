تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الأصفر بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الأرز : كوب

- الماء : كوبان

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات صغيرة)

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 1 مكعب الطريقة: 1. سخني الزيت في قدر غير لاصق على النار وأضيفي الدجاج والفلفل الأسود ومكعب مرق الدجاج وقلبي حتى يتحمر وينضج. 2. أضيفي الأرز والكركم وقلبي. Advertisements 3. أضيفي الماء واتركي المزيج على النار حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 - 30 دقيقة أو حتى ينضج الأرز. 4. اسكبي المزيج في طبق التقديم وقدميه ساخنا. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المجدرة بالأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان

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