تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالليمون والكزبرة

المقادير

- عصير الليمون : 1 حبة

- مرق دجاج : نصف كوب

- العسل : ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الكزبرة : ملعقتان كبيرتان (مفرومة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 4 صدور (بدون عظم وجلد) الطريقة: 1. اخلطي مرق الدجاج مع عصير الليمون والعسل و الثوم والكزبرة و الملح والفلفل الأسود جيدا في وعاء. 2. ضعي الدجاج في المزيج وغطي الوعاء واتركي الدجاج بالخليط لمدة 30 دقيقة. 3. أزيلي الدجاج من مزيج التتبيلة وسخني الشواية واشوي الدجاج مع التقليب حتى ينضج. Advertisements 4. قدميه ساخنا إلى جانب طبق من السلطة أو الأرز. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلمون مشوي بالليمون والكزبرة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان

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