تعرف على أهم الآثار الخطيرة لفيروس كورونا على الدماغ

يواصل العلماء أبحاثهم لمعرفة الاثار الضارة والخطيرة لعدوى فيروس كورونا على الدماغ وذلك بعد أن كان اهتمام الباحثين فقط عند بداية ظهور الوباء عن الآثار المدمرة للفيروس على الرئتين، ولكن مع تطور كوفيد 19 ظهرت على بعض المرضى أعراض عصبية، والتي قد تشمل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. قد تشمل الأعراض الأخرى الصداع وفقدان حاسة الشم والذوق والهلوسة والأحلام الحية والتهاب السحايا والنوبات.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية قام إليز سنجر مدير برنامج الأمراض المعدية العصبية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بعمل تقرير حول الاثار الخطيرة لفيروس كورونا على الدماغ

ج: نعم، بدأت التقارير تتدفق من المرضى الذين أصيبوا بسكتات دماغية وتورم في الدماغ ونوبات ومشاكل عصبية أخرى ، ولكن ليس من المؤكد أن هذا هو تأثير مباشر للفيروس، هذا النوع من الفيروسات التاجية يمكن أن يغزو الدماغ ويسبب المرض، بالنسبة للعديد من الفيروسات التاجية التنفسية ، هذا غير شائع، ومع ذلك ، يرتبط هذا الفيروس بالذات ارتباطًا وثيقًا بفيروس السارس ، الموجود في الجهاز العصبي.

س: إذا كان الشخص يعاني من فقدان الرائحة أو التذوق فهل هذا يعني أن الفيروس أصاب الخلايا العصبية؟

ج: تبين أن فقدان الشم وفقدان الطعم من الأعراض المبكرة الشائعة لفيروس كورونا تشير التجربة مع الفيروسات التاجية السابقة إلى أنها يمكن أن تصيب بسهولة الظهارة الأنفية ، وبطانة الأنف والفم هذه الأنسجة غنية جدًا بشيء يسمى مستقبل ACE2 ، وهو ما يرتبط به الفيروس من أجل إصابة الخلية.

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات المصابة بهذا الفيروس ، وفي البشر المصابين بالفيروسات التاجية الأخرى ، تمكن الباحثون من إثبات أن الفيروس يمكن أن يصيب العصب الشمي ، الذي ينتقل من الأنف إلى الدماغ، قد تكون هذه إحدى الطرق التي تصل إلى الدماغ.

ج: هذا سيناريو موجود مع بعض الاضطرابات الفيروسية، ولا يعرف حتى الآن كيف من المحتمل أن يتصرف هذا الفيروس التاجى، شيء واحد متوقع أن نسمع عنه المزيد في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة هناك بعض التقارير التي صدرت في الأيام العديدة الماضية عن تأثيرات كبيرة على الجهاز العصبي المركزي من حيث الهلوسة أو تعديلات أخرى في الحالة العقلية لا تتطور هذه الأعراض من لا شيء

س: هل يمثل ذلك عدوى الجهاز العصبي المركزي ؟

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ج: كان التركيز الأولي على مضاعفات التنفس والجهاز التنفسي ، وقد استغرق الأمر شهرين ، ولكن بدأ الباحثين في الخوض في التأثيرات الثانوية ، إما المضاعفات العصبية أو كيفية تأثيرها على المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية.

س: ما الدور الذي يلعبه الالتهاب في كيفية تأثير فيروس كورونا على الدماغ؟

ج: في كل مرض تنكسي عصبي، هناك دور للالتهاب في الدماغ وبشكل عام، الالتهاب يجعل الأمور أسوأ، لمرضي كورونا يحصل الأشخاص على شيء يسمى عاصفة السيتوكين ، حيث ينسق أجسامهم المواد الكيميائية الالتهابية في محاولة للتخلص من الفيروس، ومع ذلك ، يمكن أن يكون لهذه المواد الكيميائية تأثيرات طويلة المدى على الجسم ، وربما على الدماغ أيضًا، بسبب الالتهاب الجهازي الشديد ، الذي يمكن أن يسبب فشل العديد من الأعضاء .

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