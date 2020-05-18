حسب ما ذكره موقع blog فإن هناك 5 أنواع من التوابل التى ينصح بوضعها فى أكلات رمضان لتقوية المناعة والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وهى: 1ـ الكركم 2ـ الزنجبيل 3ـ الفلفل 4ـ الكارى Advertisements 5ـ القرفة ـ تحتوى هذه التوابل على كمية عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة. - تساعد على تقوية مناعة الجسم وتنشيط الدورة الدموية والحفاظ علي صحة القلب. قد يهمك أيضا: أسباب وأعراض نقص معدن الزنك المسؤول عن المناعة في جسم الإنسان دراسة تؤكد أن بعض الكمامات قد تساعد فى نشر عدوى كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أهم توابل يجب وضعها فى الطعام لتقوية المناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.