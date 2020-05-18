تعرف على أهم أعراض الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى تحدث فى الأكياس الهوائية للرئتين ، وقد تمتلئ الأكياس الهوائية بالسوائل أو الصديد ، مما يسبب أعراضًا مثل السعال والحمى والقشعريرة وصعوبة التنفس، ويمكن أن تختلف أعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة لدرجة أنك بالكاد تلاحظها ، إلى حد شديد لدرجة أنه يلزم دخول المستشفى، و تعتمد كيفية استجابة جسمك للالتهاب الرئوي على نوع الجراثيم المسببة للعدوى وعمرك وصحتك العامة.

وقد تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

السعال ، الذي قد ينتج مخاطًا أخضر أو ​​أصفر أو حتى دموي

الحمى والتعرق والرعشة

ضيق في التنفس

ضيق تنفس

ألم حاد أو طعن في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو السعال

فقدان الشهية والتعب

الغثيان والقيء ، خاصة عند الأطفال الصغار

الارتباك ، خاصة عند كبار السن

وفقا لموقع جمعية الرئة الأمريكية Lung ، يميل للالتهاب الرئوي الجرثومي ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا ، أن يكون أكثر خطورة من الأنواع الأخرى من الالتهاب الرئوي ، مع الأعراض التي تتطلب رعاية طبية.

ويمكن أن تتطور أعراض الالتهاب الرئوي البكتيري تدريجيًا أو مفاجئًا، حيث قد ترتفع الحمى إلى 40 درجة حرارة ، مع التعرق الغزير وزيادة سرعة التنفس ومعدل النبض بسرعة.



تتطور أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي عادةً على مدى عدة أيام، وتتشابه الأعراض المبكرة مع أعراض الإنفلونزا: من الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والضعف.

وفي غضون يوم أو يومين ، تزداد الأعراض سوءًا ، مع زيادة السعال وضيق التنفس وألم العضلات. قد تكون هناك حمى شديدة وقد يكون هناك زرقة في الشفاه.

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قد تختلف الأعراض في بعض الأشخاص، وقد لا تظهر على الأطفال حديثي الولادة والرضع أي علامات للعدوى، أو قد يتقيؤون أو يعانون من الحمى والسعال أو يظهرون قلقًا أو مريضًا أو متعبًا وبدون طاقة.

قد يكون لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة أو ضعف جهاز المناعة أعراض أقل وأخف، ويعاني كبار السن المصابون بالالتهاب الرئوي في بعض الأحيان من تغيرات مفاجئة في الوعي العقلي.

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