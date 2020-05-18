تعرف على أهم وأبرز فوائد التين المجفف

أبرز فوائد التين المجفف، وفقاً لموقع live strong.. فوائد التين المجفف على سفرة رمضان 1- غنى بالألياف. 2- يقلل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل: القلب والسكرى. 3- يخفض مستوى الكوليسترول فى الدم. 4- يحسن وظيفة وعمل الأمعاء والهضم. Advertisements 5- يقوى صحة العظام لأنه غني بالكالسيوم. 6- يخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم. 7- مصدر جيد للحديد ويحميك من الأنيميا قد يهمك أيضا: تعرف على الفوائد الصحية الفستق للحامل ومرضى القلب الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناول الشاي الأخضر أهمّها الأنيميا

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