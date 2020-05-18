تعرف على أهم أعراض مرض الفيبروميالجيا

بعض الأشخاص لا يعلمون ما هو مرض " فيبروميالجيا "، فعند قراءة أسمه ينتابك الشعور بالقلق والرغبة الملحة في معرفة أعراضه وأسبابه، ويطلق البعض على مرض " فيبروميالجيا " أنه مرض اضطراب الألم المزمن أو الألم العضلي أو الألم العضلي الليفي، فهذا المرض أعراضه شائعة جدًا، ولكنه صعب التشخيص في الكثير من الأحيان، فهو مرض غامض ويتسبب في صدور تشخيصات مختلفة عند الطبيب.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "the healthy" أن مرض " فيبروميالجيا " هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي للجسم، ويسبب ألماً شديدا، والتعب الغير مبرر، وأيضا مشاكل كثيرة في النوم والإصابة بالأرق، وعدم القدرة علي الحركة في الرقبة والكتفين والذراعين والظهر والوركين والساقين.

وأوضح التقرير، أن مرض " فيبروميالجيا " ليس له أي أسباب واضحة للإصابة به، كما أن النساء أكثر إصابة به سبع مرات من الرجال، وهذا المرض يعد من الأمراض المزمنة التي يصعب تشخيصها، وذلك يرج إلي سبب عدم وجود اختبارات دم أو مسح ضوئي لتشخيص المرض بسهولة ، يواجه العديد من الأطباء مشكلة في اكتشافه.

اعراض مرض " فيبروميالجيا "

قدم التقرير بعض أعراض الإصابة بمرض " فيبروميالجيا "، ومنها:

-الشعور بألم شديد في جميع أعضاء الجسم.

-الشعور بالتعب والإرهاق الشديد، حتي في حالة النوم لساعات طويلة.

-التعرض لصعوبة إدراكية، أي عدم القدرة علي التركيز الطبيعي.

وقدم التقرير المنشور، بعض الأمراض الأخرى التي تعد أعراضها مشابهة بمرض " فيبروميالجيا "، والتي يضعها الطبيب بالاعتبار، ومنها:

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-التهاب المفاصل

ألم شديد في مفاصل الجسم، والشعور بالتعب المستمر، تعد من أبرز أعراض مرض " فيبروميالجيا "، وأيضا التهاب المفاصل، ولكن الفرق بينهم أن مرض " فيبروميالجيا " لا يسبب التهاب في الأنسجة ولا يتسبب في تلف عضلات الجسم والمفاصل مثل التهاب المفاصل.

هذه حالة مرضية أخرى تتميز بالكثير من التعب وألم في العضلات وآلام في العضلات، وغالباً ما تزداد سوءًا بسبب صعوبة النوم، فمرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعي يصيب ما لا يقل عن 1.5 مليون أمريكي يمكن أن يتسبب في أضرار لأي منطقة في الجسم ، من البشرة إلى المفاصل وحتى أعضاء الجسم الداخلية، وقد يعاني مرضى الذئبة من التعب والوجع المشابهين لأولئك الذين يعانون من مرض " فيبروميالجيا "، ولكن بعض العلامات الأولى للذئبة تختلف كالطفح الجلدي عبر الوجه أو صعوبة في التنفس ، أو الفشل الكلوي ، أو السكتة الدماغية أو حتى نوبة قلبية، وللمساعدة في اكتشاف الاختلاف ، من المحتمل أن يجري الأطباء فحصًا للدم يقيس مستوى أجسام المريض المضادة، وفي معظم الأوقات، سيكون هذا الاختبار إيجابيًا إذا كان المريض مصابًا بمرض الذئبة، ويتبعه اختبارات خاصة أخرى للتوصل إلى تشخيص أكثر تحديدًا.

-قصور الغدة الدرقية

تعرض الغدة الدرقية للقصور أي انخفاض نسبة إفرازها للهرمونات تعد من الأمور التي تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، كما أن اعراض هذا المرض مشابه لمرض " فيبروميالجيا "، فالغدة هي المسؤولة عن السيطرة على التمثيل الغذائي في الجسم، وبسبب نقص إنتاج الهرمونات ، يعاني الشخص من انخفاض الطاقة وزيادة الوزن غير المبررة وحساسية أكبر للبرد ومعدل ضربات القلب البطيء والاكتئاب، وهذا يجعل هذا المرض مشابه لأعراض مرض " فيبروميالجيا "، وللتعرف علي حقيقة الأمر تحاليل الغدة الدرقية هي الفيصل.

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