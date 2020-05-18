إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 84 ألفا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أفريقيا تجاوز عتبة الـ84 ألف حالة.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أفريقيا بلغ 84 ألفاً و634 حالة، فيما سجلت حالات التعافي 32 ألفاً و494 حالة، مشيراً إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2766 وفاة.

ووفقاً للبيان اليومي، فإنَّه تمَّ تسجيل 27282 حالة في شمال أفريقيا، و16812 جنوب القارة، و8578 إصابة في الشرق، و7749 وسط القارة، بالإضافة إلى 24213 غرب القارة.