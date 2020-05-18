بريطانيا تحدّث قائمتها الرسمية لأعراض كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضافت بريطانيا فقد حاستي الشم والتذوق إلى القائمة الرسمية لأعراض مرض "كوفيد- 19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، التي تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر.



يأتي هذا في خطوة تأمل أن تساعد في رصد زيادة بنحو 2% في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا التغيير الذي أعلنه جوناثان فان-تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، بعد أن قرر علماء يوجهون النصح للحكومة أن ذلك قد يساعد في الكشف عن المزيد من حالات الإصابة إذا أضيف إلى التوصيف الأساسي للحالة.





وقال فان-تام، الذي كان يعمل في السابق مع شركات "سميث كلاين بيتشام" و"روش" و"أفانتيس باستور": "تعريفنا للحالة الأساسية الذي كان لبعض الوقت السعال الجديد المستمر أو الحمى سيتغير الآن إلى السعال الجديد المستمر أو الحمى أو فقد حاسة الشم".

وأشار إلى أنَّ عبارة فقد حاسة الشم ستعرف بأنها فقد حاستي الشم والتذوق، إذ إن الاثنين قريبين من بعضهما فيما يتعلق بالأعصاب.

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ومن الأعراض المحتملة الأخرى لـ"كوفيد-19"، الإرهاق أو الإسهال أو ألم البطن أو فقدان الشهية لكنها لم تدرج في تعريف الحالة الأساسية.





وتوفي 311 ألفاً و959 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، منذ ظهوره لأول مرة في الصين في ديسمبر/كانون الأول، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس"، تستند إلى مصادر رسمية.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً بإجمالي 88754 وفاة من مليون و467 ألفاً و884 إصابة.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية (34466) تليها إيطاليا (31763) وإسبانيا (27650) وفرنسا (27625).