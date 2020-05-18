شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا تحتاج لتحليل هرمون الجاسترين فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجاسترين هو هرمون تصنعه معدتك لتغذية إفراز حمض المعدة، الذى يحتاجه جسمك إلى هضم وامتصاص العناصر الغذائية في طعامك، وخاصة البروتينات والأحماض الأمينية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الجاسترين في الدم وأهميته، وفقاً لموقع webmd.

تنتج معدتك من 2 إلى 3 لترات من السوائل الحمضية يوميًا وتم العثور على حمض المعدة داخل خلايا تسمى خلايا G، حيث توجد هذه الخلايا في بطانة المعدة وفي بطانة الأمعاء الدقيقة العليا.

لماذا تحتاج إلى تحليل هرمون الجاسترين؟

قد يطلب طبيبك تحليل الجاسترين إذا اعتقد أن لديك مشكلة في مستويات الجاسترين، سواء إذا كانت مرتفعة أو منخفضة، فقد تواجه مشاكل في عملية الهضم.

قد تحتاج إلى الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض مثل ألم المعدة أو الإسهال أو القرحة الهضمية التي تستمر في العودة مرة أخرى.

قد يطلب طبيبك أيضًا اختبار الجاسترين إذا تمت إزالة ورم منتج للجاسترين ويريد التأكد من أنه لم يعد مرة أخرى.

الاستعداد لتحليل الجاسترين

ستحتاج إلى الصيام لمدة 12 ساعة قبل التحليل لكن يمكنك شرب الماء فقط.

تأكد من إخبار طبيبك عن أي أدوية أو مكملات تتناولها، بما في ذلك الفيتامينات والأعشاب، بالإضافة إلى الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية.

يمكن أن تؤثر عوامل معينة على نتائج الاختبار تأكد من التحدث إلى طبيبك إذا كنت:

-خضعت أو تخطط لإجراء جراحة قرحة هضمية

-تناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين

-لديك مرض السكري وتتناول الأنسولين

-تناول مكملات الكالسيوم أو مضادات الحموضة أو الأدوية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قدرتك على إنتاج حمض المعدة

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-شرب الكافيين

-تناول مضادات الاكتئاب



هرمون الجاسترين

نتائج تحليل الجاسترين

المعدل الطبيعي لمستويات الجاسترين هو:

0-180 بيكوجرام / مل (بيكوجرام لكل مليلتر من الدم) للبالغين (قد يكون هذا أعلى لدى كبار السن).

0-125 جزء من الجرام / مل للأطفال.

قد يكون مستوى الجاسترين المرتفع للغاية ناتجًا عن حالة تسمى متلازمة زولينجر إليسون، قد يعني هذا أن لديك ورمًا في جهازك الهضمي يفرز الجاسترين تسمى هذه الأورام أورام المعدة.

توجد عادةً في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر) أو في البنكرياس.



تحليل

يمكن أن يسبب الجاسترين الإضافي الكثير من الأحماض في جهازك الهضمي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإسهال وقد يؤدي إلى تقرحات في المعدة والأمعاء الدقيقة.

السببان الأكثر شيوعًا لارتفاع مستويات الجاسترين هما الأدوية المضادة للحموضة أو حرقة المعدة ومرض التهاب المعدة الضموري المزمن. يمكن أن يؤدي كلاهما إلى إلحاق الضرر ببطانة المعدة.

إذا كان لديك ورم في المعدة تمت إزالته من خلال الجراحة وأظهرت نتائج الاختبار زيادة في الجاسترين ، فقد يعني ذلك أن الورم قد عاد إذا لم تنخفض مستويات الجاسترين الخاصة بك على الإطلاق بعد الجراحة، فقد يعني ذلك أن العملية لم تنجح.

من النادر أن تكون مستويات الجاسترين منخفضة جدًا، ولكن إذا كانت كذلك ، فقد لا تمتص معدتك العناصر الغذائية بشكل صحيح أو قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بعدوى في الجهاز الهضمي.