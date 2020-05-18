أفكار للأطفال قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 03:48 مساءً - جدول المحتوى

1. ما هو رمضان؟

2. لماذا يصوم المسلمون طوال اليوم؟

3. ما هي الأنشطة التي تتم خلال شهر رمضان؟

4. ما هو عيد الفطر؟

5. كيف نجعل رمضان ممتعاً للأطفال؟

6. أفكار للأطفال في رمضان

عندما كنا أطفالاً كان شهر رمضان هو الشهر الذي ننتظره جميعاً، رغم عدم معرفتنا بقيمته الروحية، ولكن بسبب الذكريات، لذلك اطّلعي في مدونة الخليج 365 نت على قائمة أنشطة وأفكار للأطفال في شهر رمضان والتي ستعزز في نفوسهم قيم المحبة والأخلاق العظيمة في هذا الشهر الفضيل وتخلد لهم ذكريات سعيدة تجعلهم يتعلقون بهذا الشهر، وبمجرد دخول هذا الشهر الكريم، يبدأ الفرح والسرور يدخل على الطفل.

1. ما هو رمضان؟



رمضان، هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي. خلال هذا الشهر، يصوم المسلمون في جميع أنحاء العالم من شروق الشمس إلى غروبها. يختلف التقويم الإسلامي عن التقويم الميلادي لأنه يتبع مراحل القمر. وهكذا، ربما يكون شهر رمضان 29 أو 30 يوماً وتتغير المواعيد كل عام، حيث تمضي قرابة 11 يوماً.



2. لماذا يصوم المسلمون طوال اليوم؟



الصيام في رمضان هو أحد الركائز الأساسية للإسلام. هذا هو أيضاً شهر الوحي القرآني، الكتاب المقدس للمسلمين، مما يجعله خاصاً جداً. تكون فترة الصيام من الفجر حتى الغسق، ويبقى فيها الصائم بعيداً عن الطعام والماء.

إلى جانب الجوع والعطش، يجب على الصائم أن يتحكم في لسانه وعواطفه. باختصار، رمضان هو عن الانضباط الذاتي والتقوى، ويفترض أن يكون وقت إعادة شحن روحاني. مع مرور اليوم بدون طعام أو ماء، يذكرنا بأن نكون ممتنين لكل بركاتنا. كما أنه وقت لمزيد من الصلوات والإحسان والخدمة. كما ترون، فإن الجوع أو العطش ليس سوى جزء صغير من رمضان، هذا الشهر هو أكثر بكثير من مجرد طعام!



3. ما هي الأنشطة التي تتم خلال شهر رمضان؟

الزكاة والصدقة.

صلاة التراويح.

ذكرى ليالي القدر.

قراءة القرآن.

الامتناع عن جميع الأفعال السيئة والتواضع.

مصطلحات شائعة مستخدمة خلال شهر رمضان

السحور: وجبة مبكرة تؤكل قبل شروق الشمس، لتوفير القوت ليوم من الصيام.

وجبة مبكرة تؤكل قبل شروق الشمس، لتوفير القوت ليوم من الصيام. ا لإفطار: الوجبة التي يفطر بها الصائم عند غروب الشمس.

الوجبة التي يفطر بها الصائم عند غروب الشمس. الزكاة: جزء معين من فائض دخلك يتم إعطاؤه لمؤسسة خيرية.

4. ما هو عيد الفطر؟



يشير بداية ونهاية رمضان بوصول القمر الجديد. عيد الفطر هو الاحتفال الذي يحدث في اليوم التالي لنهاية شهر رمضان. يقصد بالعيد مهرجان تقريباً، ويوجد اثنان في التقويم الإسلامي. هذا عيد الفطر، أو «يوم الفطر»، والآخر عيد الأضحى.

تبدأ احتفالات العيد في الليلة السابقة وتستمر في الأيام القليلة القادمة! يرتدي الناس ملابس جديدة، ويصلون صلوات خاصة، ويوزعون الهدايا والحلويات ويزورون الأصدقاء والأقارب. في العديد من البلدان، تضع النساء الحناء على أيديهن في تصاميم معقدة. بالطبع، هناك أيضاً وليمة كبيرة! يتضمن جزء من احتفالات العيد أيضاً التأكد من عدم تعرض أي شخص في المنطقة للجوع، وبذل جهود خاصة لجمع الأموال أو الطعام وتوزيعها في الوقت المناسب

5. كيف نجعل رمضان ممتعاً للأطفال؟



فيما يلي بعض الحرف والأنشطة الرمضانية الممتعة للأطفال، والتي تعد رائعة للاحتفاظ بها أو تقديمها لأصدقائك!

6. أفكار للأطفال قبل العيد



مناظير رمضان



منذ بداية شهر رمضان والعيد تقرر على أساس رؤية القمر، فلماذا لا نتمتع ببعض المرح وننظر في كيفية تغير مراحل القمر كل يوم؟ مناظير رؤية القمر هذه من Hello Holy Days هي فائقة لطيفة ومثالية لهذه

دمية رمضان الطبال



في الأيام التي سبقت الهواتف الذكية والمنبهات، كان لدى العديد من القرى عازف طبول في رمضان. كان هذا الشخص يستيقظ مبكراً حقاً ويبدأ في المشي في الشوارع وهو يضرب على طبوله، ويوقظ الجميع حتى لا يفوتهم السحور. مارثا ستيوارت لديها دمية الطبال الجميلة، إلى جانب منازل القرية المطابقة!

قلادة ستار العيد



إذا كنت ترغب في إعطاء شخص هدية العيد المصنوعة يدوياً، فأنت في حاجة إلى لوازم مجوهرات أساسية للغاية، ويمكنك صنعها بألوان مختلفة لإهداء جميع أصدقائك في العيد!

بطاقة الهلال



يظهر الهلال بشكل بارز في رمضان والعيد، ولهذا السبب ستكون بطاقة الهلال مثالية لإعطاء شخص ما! كل ما تحتاجه هو مخزون بطاقات بلون داكن ورغوة بريق، طويلة مع عدد قليل من ملصقات «الأحجار الكريمة» الفضية.

طبق سيراميك الحناء

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جول شبه القارة والشرق الأوسط، يعد تطبيق الحناء جزءاً مهماً من عشية احتفالات العيد. بمجرد الانتهاء من جميع أعمالهن، تجلس النساء معاً، ويخرجن من المخاريط ويبدأن في رسم بعض التصاميم الجميلة! استخدمت My Poppet تصميمات مماثلة على أطباق الحناء اليدوية الجميلة هذه، والتي تعد رائعة لوضع أقراطك وأزرار أكمامك والمزيد!

أغطية هدية

امنح هدايا العيد لمسة تقليدية صغيرة مع هذه القبعات النظيفة وهدايا القمر من Hello Holy Days! مع القليل من التدريب، يمكنك الحصول على هذه الأشكال بشكل مثالي. استخدم ورق تغليف بشرائط ملونة وهذه الأغطية لجعلها بارزة حقاً!

قصص "إنه رمضان يا جوجور الفضولي"



تحظى كتب Curious George بشعبية بين الصغار في جميع أنحاء العالم، وتعد هذه الطبعة الرمضانية إضافة جديدة نسبياً إلى السلسلة. هذه قصة رائعة حقاً عن مساعدة جورج لصديقه كريم في الحفاظ على صيامه. يتعرف الاثنان على رمضان ويكتشفان طرقاً لقضاء يوم صائم! كتاب جميل للجيل الشاب.

صور للنوافذ

امنح النوافذ الخاصة بك مظهراً زجاجياً تقليدياً مع هذه الماسكات الجميلة في رمضان من Sweet Fajr. تتوفر طباعة مجانية، مما يجعل هذه الحرفة سهلة للغاية! قم بخياطتها على لافتة جميلة تلتقط ضوء الشمس!

مغلفات عيد الفطر



في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، يعد منح الأطفال 'Eidi' أو أموال الهدايا عادة شائعة في العيد. لكن بالطبع، لا يمكننا فقط أن نكون متهورين ونسلم الأموال مباشرة، نحتاج إلى مظاريف جميلة مثل هذه من In My Studio. تحقق من مدونتهم للحصول على المزيد من المطبوعات مثل هذا.

عمل الأرز كرسبي



من قال إن الهلال يجب أن يبقى في السماء وليس على طاولتك؟ تحتوي بعض حلوى الأرز المقرمشة اللذيذة التي تبدو على شكل هلال ونجمة. الوصفة سهلة لعمل شكل الهلال لأطفالك على المائدة سواء بالخضار أو الفواكه أو الأرز المقرمش أو الحلوى.

شجرة الحسنات



رمضان هو الوقت المناسب لتعيين عادات جيدة والقيام بأكبر عدد ممكن من الأعمال الصالحة. ساعد الأطفال على تتبع أعمالهم الجيدة بمساعدة شجرة الأعمال الحسنة اللطيفة، واستخدمها لتسجيل كل شيء، مثل مساعدة الجار بحقائبها أو تقديم الإفطار في المركز المجتمعي.

القمر والنجوم الورق



يعرض لنا Nurture Store كيفية جعل القمر والنجوم الجميلة متحركة باستخدام تقنيات الرسم المتعددة. يمكن صنعها بأي لون نريده وتعليقها في جميع أنحاء المنزل!