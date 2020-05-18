كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 03:48 مساءً - الشهر الرابع (الأسابيع 13 - 16)، مرحباً بك في الفصل الثاني! الآن بعد أن وصلت إلى الشهر الرابع من الحمل، من المحتمل أنك تشعرين بحيوية أكبر وأقل مرضاً. والأفضل من ذلك، الآن بعد أن تجاوزت الثلث الأول من الحمل، انخفضت فرص الإجهاض بشكل ملحوظ، ولكن هناك أيضاً، مخاطر الشهر الرابع من الحمل لبعض السيدات ،التقت «الخليج 365 نت» الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، لتعرفنا على مخاطر الشهر الرابع من الحمل.

ماذا يحدث لطفلك في الشهر الرابع من الحمل؟

بحلول نهاية هذا الشهر، يبلغ طول طفلك نحو ست بوصات، بحجم برتقالة كبيرة، بدأت عظامه في التصلب، رغم أن بشرته لا تزال رقيقة وشفافة. جسمه مغطى بشعر ناعم يسمى lanugo سيبقى معه طوال فترة الحمل. كما أنه يزرع شعراً على رأسه وكذلك الحاجبان والرموش، أذناه الخارجيتان تتطوران. داخل أذنيه، تبدأ العظام الصغيرة في التصلب وقد يتمكن من سماع بعض الأصوات ،في هذا الوقت، يقضي الطفل الكثير من وقته في الشفط والبلع، المهارات التي سيحتاجها عندما يترك رحمك.

ماذا يحدث لجسمك في الشهر الرابع من الحمل ؟

غالباً ما يكون الفصل الثاني هو الأسهل. بحلول هذا الشهر، ربما غاب مرضك الصباحي، وربما لا تشعرين بالتعب كما كنت من قبل. ورغم أنك بدأت في العرض، فأنت لست كبيرة جداً بحيث يصعب عليك التنقل، في نهاية هذا الشهر، يمكنك توقع الشعور بحركة طفلك. يمكن أن يكون الأمر خفياً في البداية، مثل شيء ينظف برفق داخل بطنك أو مثل فقاعات صغيرة.

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مخاطر الشهر الرابع من الحمل



بفضل زيادة هرمون الأستروجين، قد تلاحظين أن الشامات والنمش أغمق. تحصلين على العديد من النساء على قناع الحمل، البقع الداكنة التي تظهر على وجنتيك وجبهتك وجسر أنفك. لمنع قناع الحمل، استخدمي واقياً شمسياً آمناً للحمل لمنع أشعة UVA - UVB من التسبب في التصبغ المفرط ،كما يقع اللوم على الأستروجين لتورم الأغشية في أنفك، مما يسبب احتقان أو نزيف الأنف. لسوء الحظ، تصاب بعض النساء أيضاً بالدوالي أو البواسير خلال الشهر الرابع من الحمل. فكري في استعمال كريم البواسير للحامل بشكل جيد واعلمي أنك تعانين من البواسير أيضاً بعد الولادة.

المخاطر أثناء الحمل

الولايات المتحدة لديها أعلى معدل وفاة بين النساء الحوامل والأمهات الجدد. ومقابل كل امرأة تموت، تقترب العشرات. يشير بحث Lynch - Kimery إلى أنه ثنائي الأعراق، وهذا عامل خطر آخر، حسبما تشير الأبحاث ؛ بين الأميركيين الملونين، فإن معدلات وفيات الأمهات في الولايات المتحدة مرتفعة بشكل خاص.

العديد من النساء اللاتي يحملن بالفعل لديهم أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والبدانة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الحمل والصحة.

يعاني البعض الآخر من مشاكل صحية أثناء الحمل، إن المضاعفات الرئيسية للحمل والولادة التي تواجهها النساء هي مقدمات الارتعاج (حالة تتميز بارتفاع ضغط الدم، وتورم وعلامات تليف الكلى أو الكبد)، وداء سكري الحمل، وهو شكل من أشكال المرض الذي يتطور أثناء الحمل.

تقول الدكتورة ليزا هولييه، رئيسة الكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء: «ترتبط هاتان الحالتان بشكل أساسي بمضاعفة خطرهما مدى الحياة لأمراض القلب والأوعية الدموية». «ما نراه هو أن الحمل يمكن أن يكون بمثابة اختبار إجهاد طبيعي، إن معظم مضاعفات الحمل تسهل بعد الولادة، لكن بعض النساء يرون تأثيراً طويل الأمد، وجدت مراجعة للدراسات أجريت عام 2017 أن النساء المصابات بداء السكري الحملي وتسمم الحمل والولادة المبكرة معرضات لخطر أعلى من أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

تقول هوليير: «حقيقة أن [المرأة] تعاني من هذه المضاعفات أثناء الحمل يمكن استخدامها كعلامة تحذير لها ولطبيبها بأنها معرضة لخطر بسبب مشاكل طويلة الأمد»، ومشاكل الصحة العقلية بعد الولادة الصعبة يمكن اعتبارها تعقيداً أيضاً، ترتبط بعض المواقف، مثل ولادة طفل قبل الأوان يذهب إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، بأم مصابة باكتئاب ما بعد الولادة، لذلك من المهم حقاً أن تتأكدي من أنك تتلقين رعاية متكاملة، حتى لا ينظر إلى صحتك العقلية على أنها منفصلة تماماً عن صحتك الجسدية.

ما تحتاج المرأة إلى معرفته في الشهر الرابع من الحمل