إنفوجراف.. 5 نصائح لاستخدام آمن لمعقم اليدين

الخليج 365الإثنين 2020/5/18 03:56 م بتوقيت أبوظبي
تعد معقمات اليدين من منتجات التطهير الفعالة، إذ تؤدي دوراً مهماً في منع انتشار الجراثيم والبكتيريا الضارة بصحة الإنسان على غرار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات على الاستخدام الآمن للمعقمات من خلال اتباع جملة من الإرشادات، أبرزها إبعاده عن متناول الأطفال واستخدامه على اليدين فقط وليس باقي الجسم.
بالإضافة إلى عدم تركه في السيارة خصوصاً في فصل الصيف، وإبعاده عن مصادر الحرارة كالغاز، وعدم استخدامه إذا كان لديك جروح مفتوحة في اليد.
الإنفوجراف التالي يبرز أهمية الاستخدام الآمن لمعقمات الأيدي:
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