35 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 352.



وقالت الوزارة، في بيان، إن اكتشاف الحالات الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1775 شخصاً خلال 24 ساعة.

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وأوضحت أن الحالات الجديدة لـ17 رجال و18 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 15 و80 عاما، بينهم 6 حالات لهم تاريخ سفر خارج البلاد، و24 حالات بسبب المخالطة، فيما لم يوضح الـ5 حالات المتبقية.

وأضافت أن الإصابات الـ35 تتوزع في مختلف مناطق البلاد، حيث يوجد منها 29 حالة بأديس أبابا و4 حالات في إقليم الصومال وحالة واحدة لكل من إقليمي أمهرة وأوروميا.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 116، بعد تعافي 3 حالات جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 5.