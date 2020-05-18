دراسة تؤكد أن غسول الفم يقتل فيروس كورونا

غسول الفم من الأشياء التي أثارت جدلاً واسعاً حول إمكانية استخدامه للوقاية من فيروس كورونا، وكشفت دراسة بريطانية جديدة أن غسول الفم قد يقتل فيروس كورونا في الفم والحلق قبل أن يصيب الخلايا السليمة.

فهل يحمي غسول الفم حقاً من فيروس كورونا أم أن الأمر بحاجة لمزيد من الدراسة.

قد يهمك أيضا:

ملكة بريطانيا لن تحصي بجعاتها هذا العام خوفًا من تفشي فيروس "كورونا"

التوصل إلى سائل يقتل فيروس كورونا في الفم