تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طريقة عمل فيليه اللحم مع البروكلي سريع وسهل

القاهرة - لايف ستايل فيليه اللحم مع البروكلي سريع وسهل .. اخترنا لك من مطبخ سيدتي طريقة عمل الوصفات السهلة والسريعة لتقدمي أطيب وصفات اللحوم على سفرة إفطار رمضان، جربيها اليوم وقت الطهي: 30 دقيقة يكفي ل: 4 أشخاص فيليه اللحم مع البروكلي سريع وسهل المقادير - طحين : 3 ملاعق كبيرة - مرق خضار : 2 كوب - سكر : ملعقة كبيرة - الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة - فيليه اللحم : 300 غراماً (مقطع شرائح طولية) Advertisements - الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (طازج ومفروم) - الثوم : فص (مهروس) - البروكولي : 4 اكواب (مقطع زهرات صغيرة) الطريقة: اخلطي الطحين مع مرق اللحم أو الخضار والسكر والصويا صوص في وعاء وحركي جيداً حتى يذوب السكر. ضعي اللحم في مقلاة واسعة على نار عالية وقلبيه لمدة 4 دقائق حتى يصبح لون اللحم بني. أضيفي خليط الطحين والمرق والصويا للحم في المقلاة. أضيفي الزنجبيل والثوم والبروكولي واتركي المزيج على نار خفيفة حتى يغلي لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق حتى يصبح الصوص كثيفاً. قدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو النودلز قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة اللحم

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