الكمامة القماش لابد أن تكون قطن

أكد الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة،

على أهمية ارتداء الكمامة كونها تعمل على تغطية المدخل الذي يسلكه الفيروس أثناء نقل العدوى.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن الكمامة المعتادة مصنوعة من مادة معروفة،

ولها مسام تمنع مرور الفيروسات والجراثيم ، وإذا وضعنا قماشا بديلا عنها ستساعد، ولكن ليست بنفس الكفاءة.

وشدد على ضرورة أن تحتوى الكمامة على الطبقات الثلاثة،

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والكمامات تصنع في مصر منذ زمن، ولابد أن تكون على جودة عالية لتؤدى الغرض، والنقاب والطرحة والكوفية من الممكن أن تستخدم،

ولكنها لا تفيد فى منع مرور الفيروسات لأنها طبقة واحدة وليست أى نوع من الأقمشة تفيد فى منع الفيروسات، ولابد أن تكون الأقمشة من القطن.

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