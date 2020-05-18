فيديو.. هل يقتل غسول الفم فيروس كورونا قبل وصوله للرئة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غسول الفم من الأشياء التي أثارت جدلاً واسعاً حول إمكانية استخدامه للوقاية من فيروس كورونا، وكشفت دراسة بريطانية جديدة أن غسول الفم قد يقتل فيروس كورونا في الفم والحلق قبل أن يصيب الخلايا السليمة.
فهل يحمي غسول الفم حقاً من فيروس كورونا أم أن الأمر بحاجة لمزيد من الدراسة، هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو وفقاً لموقع "دايلي ميل" .
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