شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سابق بالصحة العالمية: كورونا قد يموت بشكل طبيعى قبل تطوير اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البروفيسور كارول سيكورا، المدير السابق لبرنامج السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن الفيروس التاجي كورونا المستجد، "يمكن أن يحترق بشكل طبيعي" قبل حتى تطوير لقاح له.

ومع وجود حالات فيروسات تاجية في جميع أنحاء العالم الآن التى تخطت حاجز من 4.7 مليون ، يعمل العلماء على مدار الساعة لتطوير لقاح، أهمها أنه تجري حاليًا تجربة لقاح بشري في أكسفورد .



كورونا قد يحترق طبيعيا

ووفقا لما نشرته جريدة " ميرور" البريطانية، ، كشف أحد الخبراء أن الفيروس "يمكن أن يحترق بشكل طبيعي" قبل تطوير اللقاح، وكتب البروفيسور كارول سيكورا ، المدير السابق لبرنامج السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية، تغريدة على موقع التواصل تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلا : "هناك فرصة حقيقية أن يحترق الفيروس بشكل طبيعي قبل تطوير أي لقاح.نحن نرى نمطًا مشابهًا تقريبًا في كل مكان، وأعتقد أن لدينا حصانة أكثر مما هو متوقع، نحن الآن بحاجة إلى الاستمرار في إبطاء الفيروس ، ولكن يمكن أن يتلاشى من تلقاء نفسه."

رد العديد من مستخدمي تويتر مستفسرين عن أدلة الأستاذ سيكورا بشأن هذه الادعاءات، أوضح: “في رأيي أن هذا سيناريو ممكن"، مضيفا : " لا أحد يدعي معرفة ما سيحدث على وجه اليقين، ولكنى أعتقد أن هذا أمر محتمل."

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ومع ذلك ، سلط البروفيسور سيكورا الضوء على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، مشيرا : "نحن بحاجة إلى الاستمرار في الحفاظ على بعدنا ونأمل أن تستمر الأرقام في التحسن".

تأتي ادعاءاته في الوقت الذي كشف فيه وزير الأعمال البريطانى ألوك شارما عن وجود خطط لتطبيق لقاح COVID-19 على 30 مليون شخص بحلول سبتمبر إذا نجحت التجارب.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الأحد في داونينج ستريت: “من أجل التغلب بشكل نهائي على هذا المرض ، نحتاج إلى إيجاد لقاح آمن عملي.