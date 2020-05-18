رجيم الأسبوع الأخير من رمضان

نرغب جميعاً في الخروج من شهر رمضان بوزن مثالي من دون زيادة في الجسم، ننصحك باعتماد نظام غذائي صحي لضمان عدم زيادة الوزن والندم بعد ذلك، إليك رجيم الأسبوع الرابع من رمضان، وسبق وأن قدمنا إليك سيدتي مواضيع سابقة برجيم الأسابيع الثلاثة السابقة من شهر رمضان، إليك استكمال الأسبوع الأخير من رمضان لتخسيس الوزن قبل العيد.

اليوم الأول:

السحور:

كوب من الحليب + ١ زبادي + ٤ ملاعق فول أو قطعة جبنة حجم كف اليد ملح خفيف + شريحة واحدة من الخبز المحمص.

الإفطار:

٤ ملاعق أرز + شوربة فراخ ملح خفيف + ربع دجاجة بدون جلد + سلطة الحمص.

اليوم الثاني:

السحور:

بيضتان مسلوقتان وقطعة جبن حجم كف اليد+ ربع رغيف + تفاحة أو موزة.

الإفطار:

نصف دجاجة مع الأرز المسلوق + طبق أي نوع خضار مطبوخ متوسط + سلطة خضراء. اليوم الثالث:

السحور:

١ طعمية + رغيف أسمر + ٢ زبادي + ثمرة من الكمثرى أو البرتقال.

الإفطار:

٦ ملاعق من الأرز + ٢ سمك مشوي + طبق مشكل من الخضار. Advertisements

اليوم الرابع:

السحور:

جبن ملح خفيف + ملعقة من المربى + ٢ قطعة من الخبز المحمص + ٢ ثمرة الفواكه.

الإفطار:

٤ ملاعق معكرونة + ٢ قطعة سمبوسة + طبق خضار مطبوخ وسلطة.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار

6 ملاعق مكرونة بالصلصة واللحم المفروم + طبق شوربة + طبق سلطة.

وجبة السحور

علبة زبادي منزوع الدسم وثمرتا فاكهة.

اليوم السادس

وجبة الإفطار

ربع فرخة مشوية أو مسلوقة + 3 ملاعق أرز + 3 حبات خرشوف باللحم المفروم + طبق شوربة + سلطة.

وجبة السحور

4 ملاعق فول مع قليل من زيت الزيتون + نصف رغيف بلدي + علبة زبادي منزوع الدسم.

اليوم السابع

وجبة الإفطار

نصف فرخة مسلوقة + طبق شوربة + طبق خضار مشوي. اقرئي أيضا رجيم قاسٍ لإنقاص 3 كيلوغرامات في 5 أيام رجيم قاسٍ لمدة شهر رجيم لحرق دهون الجسم خلال أسبوعين شاهدي أيضا

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