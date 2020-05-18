شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مشروب السوبيا في رمضان.. ما هي؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020

السوبيا من المشروبات الرمضانية التي تتكون من جوز الهند والحليب وتتمتع بالكثير من الفوائد الرائعة، حيث تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصائم في رمضان، وفيما يلي فوائد السوبيا للصحة في رمضان وطريقة إعداده.



فوائد مشروب السوبيا:

يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاج إليها الجسم في رمضان ومنها الكالسيوم والماغنسيوم والحديد.

تناول مشروب السوبيا يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، ويساهم في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة.

الحليب الذي يوجد في السوبيا يساعد على تقوية العظام والحماية من هشاشتها.

يحتوي على الكثير من الألياف المهمة التى تساعد على الشعور بالشبع، والتى تفيد من يتبعون نظاما غذائيا لتقليل الوزن الحماية من إصابة السيدات من الإصابة بسرطان الثدي.

التخلص من الأعراض التي تصاحب النساء عند الوصول إلى سن اليأس.

تساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع وهذا لأن السوبيا تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

الوقاية من الإصابة بالحصوات التي تصيب الكلى والمرارة.

حماية الأطفال من الإصابة بأمراض الربو.

تحسين وظائف والحماية من التعرض إلى حالات الإمساك.

منع انتقال عدوى المسالك البولية والوقاية من الأمراض المرتبطة بها..

تعتبر السوبيا من المشروبات التى تساعد على إدرار البول والتخلص من السوائل الزائدة بالجسم والوقاية من الالتهابات بالمسالك البولية

طريقة عمل السوبيا

طريقة عمل السوبيا

المقادير:

4 أكواب من الحليب.

7 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند.

الطريقة:

نضع الحليب وجوزة الهند بالخلاط.

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يضاف إليهم السكر ويتم خفق المكونات جيداً.

نضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يصبح باردا.

يصب في الأكواب ويقدم بالهناء والشفاء.

السوبيا على الطريقة السعودية

السوبيا على الطريقة السعودية

المقادير:

2 قطعة من الخبز الأبيض.

4 قطع من الخبز الأسمر.

3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

3 حبات من التمر.

عود من القرفة.

3 حبات من الهيل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

قرفة مطحونة.

كمية من الماء.

سكر حسب الرغبة.

الطريقة:

يقطّع الخبز إلى قطع صغيرة الحجم ونضعها فى طبق كبير الحجم.

يضاف إليها الشوفان والتمر والقرفة والهيل ويضاف إليها الماء.

نترك المكونات منقوعة لمدة لا تقل عن يوم كامل وتقلب بين الوقت والآخر.

يتم تصفية المكونات باستخدام قطعة من الشاش، ويضاف إليها السكر والقرفة والهيل.

يتم ضرب المكونات فى الخلاط الكهربائى، ونضعها بالثلاجة حتى تصبح باردة.

تصب فى الكاسات وتقدم بعد وجبة الإفطار وبالهناء والشفاء..