شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة الزومبا نقلت عدوى كورونا لأكثر من 100 شخص بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد باحثون في كوريا الجنوبية أن دروس اللياقة البدنية في الأماكن المغلقة يمكن أن توفر طريقة مثلى لنشر فيروس كورونا، ووجدوا أدلة على أن ورشة لياقة بدنية واحدة مكثفة أدت إلى انتشار فيروس كورونا إلى 112 شخصًا مختلفًا، في دراسة جديدة تقدم نظرة ثاقبة عن مدى سرعة انتشار فيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وذلك بحسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية.

وأشار الفريق البحثي بشكل خاص إلى رياضة الزومبا، كأكثر الرياضات التي تنقل العدوى، وهي نوع من الرياضة الممزوجة بالرقص تتميز بالموسيقى النشطة والغرف المزدحمة وهذا زاد من انتشار الفيروس.

والإصابات بفيروس كورونا في فصول اللياقة البدنية ليست حديثة، حيث تم عقد الفصل في فبراير الماضى وتم تحديد جميع الحالات بحلول 9 مارس.

وشارك ما يقرب من 30 مدربًا في ورشة العمل الأصلية التي عقدت في تشيونان، بكوريا الجنوبية، تدربوا بشكل مكثف لمدة 4 ساعات، وبينما لم تظهر أي أعراض في ذلك الوقت، أثبت 8 مدربين في نهاية المطاف أن تحاليلهم إيجابية للفيروس.

وكتب الفريق البحثي في مستشفى جامعة دانكوك في دورية الأمراض المعدية الناشئة أن "جميع المشاركين في فصول اللياقة البدنية كانوا بلا أعراض في يوم ورشة العمل".

وكتبوا "بحلول 9 مارس حددنا 112 حالة من فيروس كورونا مرتبطة بدروس رقص اللياقة البدنية في 12 منشأة رياضية مختلفة في تشيونان."

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رقص الزومبا

نصف الحالات كانت نتيجة انتقال مباشر من المعلمين إلى الطلاب، وواصل بعض الأشخاص إصابة آخرين خارج الفصول أيضاً.

وقال فريق البحث: "التقى المدربون والطلاب فقط خلال فصول اللياقة البدنية، التي استمرت لمدة 50 دقيقة مرتين في الأسبوع، ولم يكن لديهم اتصال خارج الفصل. في المتوسط ​، ظهرت الأعراض لدى الطلاب بعد 3.5 يومًا من المشاركة في فصل اللياقة البدنية" .

وأضافوا أنه "قبل إغلاق المنشآت الرياضية وصالات الجيم ، تعرض ما مجموعه 217 شخصاً لفيروس كورونا في 12 منشأة، بمعدل انتشار 26.3٪".

وقال سوبكين جانج وفريق الباحثين أنه قد يكون هناك عدد من العوامل التي سهلت انتشار الفيروس منها أن "الجو الدافئ الرطب في منشأة رياضية إلى جانب تدفق الهواء المضطرب الناتج عن التمارين البدنية المكثفة يمكن أن يسبب انتقالًا أكثر كثافة للقطرات المعزولة".

كان عدد الأشخاص في الفصول المرتبطة بالإصابات 5 إلى 22 طالبًا، وتم عقدها في مساحات صغيرة لمدة ساعة تقريبًا، ولم تظهر حالات في الصفوف التي تضم أقل من خمسة مع ذلك، قامت إحدى المدربات بتدريس البيلاتس واليوجا - ولم يصاب أي من طلابها بالفيروس.

وقال الباحثون "نفترض أن انخفاض كثافة تمارين البيلاتيس واليوجا لم يتسبب في نفس تأثيرات الانتقال مثل تلك الموجودة في فصول رقص اللياقة البدنية الأكثر كثافة".