الكويت تعلن تعافي 246 مصابا بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، شفاء 246 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4339.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الصحة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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