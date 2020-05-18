إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد التين المجفف على سفرة رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في سلسلة "معلومة طبية في رمضان" أبرز فوائد التين المجفف، وفقاً لموقع live strong.. فوائد التين المجفف على سفرة رمضان 1- غنى بالألياف. 2- يقلل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل: القلب والسكرى. 3- يخفض مستوى الكوليسترول فى الدم. Advertisements 4- يحسن وظيفة وعمل الأمعاء والهضم. 5- يقوى صحة العظام لأنه غني بالكالسيوم. 6- يخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم. 7- مصدر جيد للحديد ويحميك من الأنيميا.

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