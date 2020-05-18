شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نمو ألعاب «المحمول» في الشرق الأوسط بنسبة 25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة حديثة تحوّل اهتمام المستهلكين فى جميع أنحاء العالم من المساحات الخارجية إلى المساحات الداخلية للمنزل، حيث أخذ الغالبية إدارة حياتهم اليومية داخل أربعة جدران وضمن حدود التكنولوجيا، مثل العمل والتواصل مع الآخرين.

أوضحت الدراسة التى أعدتها إحدى منصات الإعلان على الأجهزة المحمولة فى العالم، أنه بينما تصرّح مواقع الشبكات الاجتماعية عن ارتفاعات كبيرة فى الاستخدام بسبب العزلة الاجتماعية، فإن الغالبية العظمى من هذا النمو لا تتمثّل فى المستخدمين الساعين إلى قراءة المقالات، بل تعود إلى الأشخاص المستفيدين من خدمات المراسلة، مثل «ماسينجر» Messenger و«واتس آب» WhatsApp.

ولا يخفى على أحد مدى ضرورة التواصل المباشر مع الأصدقاء وأفراد العائلة، ما يجعل الحاجة إلى الوصول إلى الخدمات الرقمية، مثل البريد الإلكترونى والإنترنت، تحتل قمة الأولويات فى الوقت الراهن مع رواج تطبيقات مثل «زوم» Zoom و«بوتيم» BOTIM، لإجراء مكالمات صوتية ومكالمات الفيديو.

ويقول فولكان بيشر، المدير العام لشركة آدكولونى AdColony فى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية: «لقد تبيّن لنا أن مزيدًا من الأشخاص يتجهون إلى ألعاب الجوال للترفيه أكثر من أى وقت مضى، حيث إن حوالى 85% من المستهلكين يلعبون ألعابًا بالهاتف المحمول للترويح عن أنفسهم، وذلك وفقًا لاستطلاع تأثير فيروس كورونا المستجدّ الذى قمنا به فى منطقتى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فى أواخر شهر مارس. لقد بلغت أعمار المستجيبين من 14 إلى 74، لكن معظم المستطلعين فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ينتمون إلى الفئة العمرية 25-54».

ويضيف: «لطالما كانت ألعاب الهاتف المحمول شائعة فى الشرق الأوسط، ونحن نمثّل 23% من إجمالى سوق الألعاب العالمية. لقد نمت الألعاب عامًا بعد عام مقارنةً بالمتوسط العالمى».

وينمو قطاع صناعة الألعاب فى الشرق الأوسط بمعدل 25% كل عام، وفقًا لتقرير نيوزو لسوق الألعاب العالمى للعام 2019، ونجد أن منطقة الشرق الأوسط هى موطن مجتمع الألعاب الأكثر نشاطًا فى العالم.

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وأصبح عدد مستخدمى الألعاب عبر الإنترنت الأسرع نموًا فى العالم فى الشرق الأوسط، بمعدل نمو 25% مقارنة بأمريكا اللاتينية (13.9%) وآسيا والمحيط الهادئ (9.2%) وأمريكا الشمالية (4%) وأوروبا الغربية (4.8%). ومن المتوقّع أن تبلغ سوق الألعاب فى الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف حجمها الحالى لتصل إلى 4.4 مليار دولار بحلول عام 2022، علمًا بأن عائدات الألعاب فى دول مجلس التعاون الخليجى وحدها بلغت 1.05 مليار دولار فى عام 2016.