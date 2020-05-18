مستجدات كورونا في أمريكا والصين والمكسيك.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 820 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى نحو 90 ألفاً.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه الحصيلة الجديدة لحالات الوفيّات هي الأدنى منذ 10 مايو/أيّار.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة،الإثنين،تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 الساعة الماضية، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

كما تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

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وفي المكسيك، أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 5177 والإصابات إلى 49219.

وزعمت شركة أدوية بيولوجية أمريكية، أنها اكتشفت جسمًا مضادًا يمكنه حماية الإنسان من التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد بنسبة 100 %.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن شركة سورينتو ثيرابيوتكس، ومقرها ولاية كاليفورنيا، ستعلن عن اكتشافها الجسم المضاد "STI-1499"، مشيرة إلى أن هذا الجسم من شأنه "تثبيط فيروس كورونا المستجد بنسبة 100 %".

ويسعى العديد من الباحثين للعثور على الأجسام المضادة للفيروس، على أمل أنها قد توفر علاجًا أو حماية وقائية في وقت أقل مما يستغرقه تطوير لقاح.