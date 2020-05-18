صحة ورشاقة

إصابة رضيع فلسطيني بكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365 - داوود عبد الرؤوف

الإثنين 2020/5/18 05:18 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، نقل رضيع فلسطيني إلى العناية المكثفة إثر إصابة بفيروس

وقال الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، إنه تم فجر اليوم عن نقل رضيع بعمر 3 شهور من قرية بيت أولا غرب الخليل،جنوبي الضفة الغربية، إلى غرفة العناية المكثفة نتيجة إصابته بكورونا. 

ولفت، في تصريح اطلعت عليه ”الخليج 365”، إلى أن مصدر الإصابة في بيت أولا معروف لوزارة الصحة، دون مزيد من التفاصيل. 

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وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة أعلنت، الأحد، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي عامل داخل الخط الأخضر تم الاعلان ، مساء السبت، عن إصابته ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 560 إصابة. 

وأضافت إنه بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة. 

 

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