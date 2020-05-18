دراسة تكشف تأثير تناول الحبوب في الأشهر الأولى من الحمل على التشوّهات الخلقية

تقع العديد من النساء فى خطأ كبير، يتمثل في تناول حبوب منع الحمل أثناء الحمل لعدم علمها بذلك أو لعدم شعورها به، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك التساؤل اولا هل تسبب حبوب منع الحمل تشوهات خلقية اذا تم تناولها أثناء الحمل المبكر.

وفقا لما نشره موقع هيلث، أنه لا يبدو أن تناول حبوب منع الحمل أثناء الحمل المبكر يزيد من خطر العيوب الخلقية

في حين أن بعض الأبحاث اقترحت وجود صلة بين استخدام حبوب منع الحمل بالقرب من حدوث الحمل وزيادة خطر انخفاض الوزن عند الولادة أو الولادة قبل الأوان أو تشوهات المسالك البولية الخلقية، فإن هذه المخاوف لم يتم ملاحظتها بشكل عام في التجربة السريرية.

تقلل حبوب منع الحمل بشكل عام من خطر الحمل وخطر زرع البويضة الملقحة خارج الرحم (الحمل خارج الرحم) ، والذي يحدث غالبًا في أحد الأنابيب التي تحمل البويضات من المبيض إلى الرحم (قناتي فالوب). ومع ذلك ، إذا كنتِ تحملين أثناء استخدام وسائل منع الحمل المقتصرة على البروجستين فقط (الحبة الصغيرة) ، فهناك احتمال أكبر أن يكون الحمل خارج الرحم.

كإجراء وقائي ، إذا كنتي تشكين أنك حامل، عليكي باختبار الحمل المنزلي. إذا كان اختبار الحمل المنزلي إيجابيًا ، توقفي عن تناول حبوب منع الحمل، وإذا لم يكن من الممكن إجراء اختبار الحمل في المنزل، فتوقفي عن تناول حبوب منع الحمل حتى يتم تأكيد الحمل أو عدمه.. في هذه الأثناء يمكن لزوجك استخدام طريقة أخرى لتحديد النسل - مثل الواقي الذكري.

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إذا كنتِ قلقة لأنك تناولت حبوب منع الحمل قبل أن تعرفي أنك حامل، فتحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

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