دراسة علمية تتحدث عن أضرار ومخاطر تناول القهوة بكميات كبيرة

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرا، أضرار القهوة خاصة الذين اعتادوا على تناول كميات كبيرة منها بشكل يومي لتتحول إلى ضرر كبير للجسم وخاصة المفاصل، وأجرى باحثون من جامعة جنوب استراليا دراسة حديثة عن أضرار القهوة، وفحص الباحثون المخاطر الوراثية وتحليل عادات شرب القهوة لأكثر من 330،000 مشارك في الدراسة.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون في أستراليا أنه على الرغم من أن شرب كميات معتدلة من القهوة آمن بشكل عام لمعظم الناس، فإن شرب الكثير منها مرتبط بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض المفاصل الأخرى وزيادة الوزن.

وأكد القائمون على الدراسة، أن أي شخص لديه تاريخ عائلي لهذه المشاكل الصحية يجب أن يتوخي الحذر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بشرب القهوة.

وأوصى الخبراء، بعدم الإفراط في شرب القهوة بشكل يومي، وعدم تناول أكثر من 4 فناجين يوميا أو 400 ملجم من الكافيين يوميًا، مؤكدين أن هذه الكمية آمنة ومتوسطة لمعظم الأشخاص الأصحاء، وكافية لإيقاظك، وتساعد في تركيزك وربما خفض وزنك قليلًا، دون التسبب في أي ضرر كبير لصحتك.

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