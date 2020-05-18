شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسرار موجودة فى عقل وجسم الأنثي لا يعرفها الكثيرون. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسم المرأة مليء بالأسرار، بعذها النفسي، والأخر الجسماني، فلا يستطيع أحد أن ينكر قوة ومدي تحمل النساء ألم الولادة، وصعوبة الحمل، والرضاعة، ومسئولية المنزل، والزوج والأبناء، وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أسرار موجودة بالفعل في عقل وجسم الأنثي لا يعرفها الكثيرون، ويقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع " Bright Side "، ومنها:

-رقاب النساء أكثر تحركا من الرجال

إذا قمت بالنداء علي إحدى النساء ستجدها تتحرك عن طريق رقبتها أي رأسها فقط، ولكن الرجل يدير جسمه كاملا ، والسبب هو أن بنية العضلات في أجسام النساء تكون أكثر مرونة من الرجال، ولكن يجب علي النساء توخي الحذر أثناء التواء رؤوسهم، فوفقًا لدراسة من المركز الطبي بجامعة لويولا ، أكدت أن الإناث والنساء تعانين من آلام الرقبة أكثر من الرجال.

- لدى المرأة سمع حساس أثناء النوم

المرأة حساسة للضوضاء أثناء نومها، ولذا يمكن أن تستيقظ من نومها علي صوت بكاء طفل، أو صوت باب يتم فتحه، أو أي صوت يصدر بجوارها وعلي شكل مفاجيء أثناء نومها ويكون السبب في الإستيقاظ.

- النساء أكثر عقلانية من الرجال

على الرغم من أن الرأي الشائع بأن النساء أكثر عاطفية والرجال أكثر عقلانية ، فإن الواقع عكس ذلك تمامًا، فعند الخضوع لاختبارات الذكاء المعرفي، نجد أن مخ النساء يحتوي علي قشرة سميكة عن الرجال، وهذا يعني أنهن أكثر عقلانية من الرجال.

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ولكن الرجال لديهم القدرة علي اتخاذ القرارات بشكل جيد، ودون تردد عن النساء.

-النساء لديهن ارتباطات أقوى بالآخرين

النساء لديهن مستويات أعلى من هرمون الأوكسيتوسين أي هرمون الحب، المسئول عن تعزز الارتباط ، ويوطد العلاقات ، ويخفف التوتر، كما أنه مسؤول أيضًا عن تكوين روابط بين الأم والطفل.

- أجساد النساء تتغير في العشرينات من العمر

تنمو وتتحول أجسام النساء في عمر العشرينات، وللحفاظ علي هذا التغير وتجنب ظهور أي علامات أو أعراض التقدم في العمر أو ضعف في صحة الجسم، عليك تناول الموز واللوز والأطعمة التي تحتوي علي عنصر الكالسيوم، للحفاظ علي صحة عظام، وتقوية عضلات الجسم.

-المرأة لديها استعداد أفضل للإبداع

المخ عبارة عن شبكة، و هناك الكثير من الأسلاك والوصلات بداخله، ووجدت الدراسات أن الشبكات في أدمغة النساء أكثر ارتباطًا من الشبكات في أدمغة الرجال، وهذا يعني أن النساء أسرع في إنشاء ابداعات عقلية وتخيلات وتساهم علي الابداع، ولكن في نفس الوقت يعتادن بسهولة على الروتين، ولذا يجب تجديد هذا.