ارتفاع وفيات كورونا باليمن.. والحكومة تطلق نداء استغاثة

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في اليمن إلى 20 حالة، فيما أطلقت الحكومة الشرعية، نداء استغاثة لمساندة جهودها في مواجهة الأوبئة ومجابهة الفيروس بعدن وبقية المحافظات.



وكشفت اللجنة الحكومية لمواجهة كورونا، عبر بيان نشرته على "تويتر"، تسجيل حالتي وفاة و4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت خلال الساعات الماضية.



وذكرت اللجنة، أن عدد الحالات المؤكدة التراكمية المؤكدة في (9) محافظات منذ 10 أبريل/نيسان، ارتفع إلى 128حالة، بينها 20 حالة وفاة.



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وفي السياق نفسه، وجهت الحكومة، الأحد، نداء استغاثة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهود مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات؛ لدعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ المزيد من برامج مشاريع الإصحاح البيئي.

وأكدت مصادر حكومية لـ"الخليج 365"، أن الدعوة الحكومية جاءت بعد تسجيل 89 حالة وفاة جراء أمراض "حمى الضنك" و"الملاريا"، الأحد، والتي تتفشى بعدن منذ فيضانات أبريل/نيسان الماضي.

وطالبت الحكومة من المجتمع الدولي "دعم القطاع الصحي بالمستلزمات الضرورية مع أدوات الحماية للعاملين لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير أجهزة التنفس والدعم المالي للعاملين بالمجال الطبي، وأجهزة (بي سي آر) مع وحدة بيولوجية متكاملة بمحاليلها".

كما طالبت الحكومة، بتوفير أجهزة المسح الأنفي البلعومي لأخذ العينات، ودعم القطاع الصحي بمستشفيات ميدانية وكوادر صحية متخصصة، وأسرّة للعناية المركزة المتكاملة، ودعم جهود الإصحاح البيئي في مختلف المحافظات.