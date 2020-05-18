تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة قشر البرتقال

المكوّنات

كوب وربع من الدقيق.

كوب وثلاثة أرباع من دقيق اللوز.

ملعقتان صغيرتان ونصف من البيكنج باودر.

ثلاث بيضات مفصولات.

ربع ملعقه صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من كريمة التارتار.

كوب ونصف من السُكّر.

بيضتان متوسطتا الحجم.

نصف كوب من الزيت.

بشر قشر حبتين من البرتقال.

ثلاثة أرباع كوب من عصير البرتقال الطازج.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من نكهة اللوز.

القليل من السُكّر البودرة -للتزيين-.



طريقة التّحضير

خلط كلٍ من: الدقيق العادي، دقيق اللوز، البيكنج باودر والملح في وعاء عميق ووضع الخليط جانباً.

وضع بياض ثلاث بيضات مع كريمة التارتار في وعاء الخلاط الكهربائي، ثمّ خفقهم حتى تتكون رغوة، ثمّ يتم إضافة ثلاثة أرباع كوب من السُكّر تدريجياً مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط سميكاً ولامعاً.

رفع الخليط من وعاء الخلاط ووضعه جانباً.

إضافة صفار البيض إلى نفس الوعاء مع كلٍ من: البيضتين، الزيت، الكمية المتبقية من السُكّر، بشر قشر البرتقال، الفانيلا ونكهه اللوز مع الخفق لمدة ثلاث دقائق.

إضافة عصير البرتقال مع الاستمرار في الخفق على سرعه بطيئة.

تقليب الدقيق مع المزيج السابق بواسطة ملعقة مطاطية.

إضافة خليط بياض البيض على ثلاث مراحل مع التقليب برفق.

تّحضير قالب الكيك المفتوح من الوسط ودهنه بالزبدة ورشة بالقليل من الدقيق.

صب خليط الكيك في القالب.

خبز الكيكة في الفرن المُسخن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية لمدة أربعين دقيقة.

إخراج القالب وترك الكيكة حتى تبرد في القالب لمدة عشرين دقيقة.

قلب القالب بخفة على الشبك وتركها حتى تبرد تماماً.

نقل الكيكة إلى طبق تقديم مناسب وتزيينها مع رشة من سُكّر البودرة على الوجه وتقديمها مع الشاي أو أي مشروب ساخن حسب الرغبة.

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