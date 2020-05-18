تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص البرتقال

المكوّنات

نصف كوب من كلٍ من:

اللبن الزبادي.

الحليب.

ملعقة صغيرة من كلٍ من:

برش الليمون الناعم.

الفانيلا السائلة.

كوب من الزبدة اللينة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ملعقتان كبيرتان من برش البرتقال الناعم.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج باودر.

أربع بيضات كبيرة الحجم.

كوبان من السكر.

ثلاث أرباع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة أكواب من الطحين.



مكونات صلصة البرتقال:

نصف ملعقة صغيرة من برش البرتقال.

كوبان من السكر الناعم البودرة.

ربع كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من الزبدة.



مكونات صلصة المربى:

نصف كوب من كلٍ من:

اللبن الزبادي.

مربي البرتقال.

حبتان كبيرتان من البرتقال.



طريقة التحضير

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تثبيت الرف الشبكي في وسط الفرن، ثم تسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين مئوية.

إحضار قوالب كيك مستطيلة الشكل، ودهنها بالسمنة باستعمال الفرشاة.

ملء القوالب بكمية وفيرة من الطحين، وطرقه بخفة إلى أن يتم تغطية القوالب تماماً.

قلب القالب على قطعة من ورق الزبدة وطرقه بخفة إلى أن يتم التخلص من الطحين الزائد، ويمكنك استخدام الطحين في تجهيز بقية الوصفة.

نخل البيكنج باودر والطحين والملح وبيكربونات الصودا على قطعة من ورق الزبدة أو في طبق عميق.

وضع الزبدة والسكر في وعاء الخلاط، ثم تثبيت المضرب الشبكي، وتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لمدة ثلاث دقائق إلى أن يتم تكوين خليط كريمي القوام.

إضافة بيضة، وتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن يتم اختفاء البيض تماماً، وتكرار إضافة البيض مع التشغيل على سرعة متوسطة بعد إضافة كل بيضة.

إضافة برش البرتقال والفانيلا وبرش الليمون والحليب والزبادي، وتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لمدة دقيقة.

إضافة الطحين، وتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لمدة دقيقة إضافية.

توزيع خليط الكيك في القوالب إلى أن يتم ملئها إلى الثلث.

خبز الكيك لمدة من عشرين إلى خمسٍ وعشرين دقيقة.

إخراج الكيك من الفرن، ووضع القالب على شبك معدني وتركه لمدة من دقيقة إلى دقيقتين ثمّ قلبه على شبك معدني، وتركه إلى أن يصبح بارداً تماماً.



تحضير صلصة البرتقال:

وضع مربي البرتقال وعصير البرتقال واللبن في طبق سميك القاعدة صغير الحجم.

وضع الطبق على درجة حرارة متوسطة، وتقليب المكونات باستعمال ملعقة خشبية لمدة دقيقة إلى أن تندمج ويتم تكوين صلصة ناعمة.

توزيع صلصة البرتقال على قطع كيك البرتقال ثمَّ تقديمه.

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