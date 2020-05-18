تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميني بسبوسة بالجبن

المكوّنات

ثلاث ملاعق كبيرة من جبن الكاسات.

كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

بيضة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من القشطة.

لوز شرائح -للتزيين-.

قطر -للتزيين-.



طريقة التحضير

وضع الأكواب الورقية المزخرفة في صينية الكب كيك الصغيرة.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتثبيت الرفّ الشبكي في الوسط.

خلط كلّ من: السميد، والبيكنج باودر، والجبن، والزيت، والقشطة، والبيض، والفانيليا في وعاء الخلّاط باستخدام مضرب التقليب بسرعة متوسطة لمدّة 3 دقائق حتّى يتكوّن خليط البسبوسة.

صبّ خليط البسبوسة في الأكواب حتّى يمتلئ ثلثيها.

توزيع اللوز على الأكواب.

خبز الأكواب لمدّة خمس عشرة دقيقة وذلك حتّى تُصبح ذهبية اللون.

إخراج البسبوسة من الفرن، وصبّ القطر على الأكواب مباشرة.

ترك الأكواب حتى تبرد، ثمّ تقديمها.

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