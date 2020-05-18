تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكب كيك المبتسم

المكوّنات

مئة وخمسون غراماً من السكر الناعم.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مئة وخمسون غراماً من الطحين.

ملعقتان صغيرتان من الماء الساخن.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكاكاو.

مئة وخمسون غراماً من الزبدة اللينة.

مئتان وخمسون غراماً من السكر المطحون.

ملعقة صغيرة من لون الطعام الأصفر لتجهيز كريمة الزبدة الصفراء.

ملعقة صغيرة من لون الطعام البني أو الأسود.

ملعقة صغيرة من لون الطعام الأصفر.



طريقة التحضير

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

فرد ورق الكب كيك في صينية الكب كيك التي تتّسع إلى اثني عشر كوباً.

خفق البيض في وعاء عميق باستخدام شوكة.

وضع جميع مكوّنات الكب كيك في وعاء كبير الحجم.

خلط المكوّنات باستخدام الخلّاط الكهربائي لمدّة دقيقتين حتّى يُصبح الخليط كريمياً.

صبّ الخليط بالتساوي في أكواب الكب كيك.

خبز الكب كيك لمدّة 20 دقيقة حتّى ينضج.

ترك الكب كيك حتّى يبرد، ثمّ نقله إلى رفّ شبكي.

خفق الزبدة والسكر باستخدام مضرب كهربائي حتّى يختلط جيّداً.

إضافة لون الطعام الأصفر إلى الخليط وخفقه حتّى يُصبح الخليط كريمياً.

صبّ الخليط في وعائين مختلفين، وإضافة لون الطعام الأسود أو البني إلى أحد الأطباق وخلطه جيّداً.

تبريد الكب كيك بالكامل قبل وضع الزبدة الصفراء.

فرد الكريمة باستخدام ملعقة على الكب كيك وتشكيل ابتسامة من الخليط الأسود.

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