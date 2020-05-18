تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مرطبانات النوتيلا والشوفان

المكوّنات

كوبان من الحليب الطازج أو حليب اللوز.

كوب من التفاح المبشور.

كوبان من الشوفان.

ربع كوب من التوت البري الأحمر.

ملعقة كبيرة من البندق المُحمّص.

ستون غراماً من النوتيلا.



طريقة التحضير

إضافة كلّ من التفاح، والشوفان، والحليب إلى وعاء وخلطهم جيّداً.

توزيع كميّة الخليط في أربعة مرطبانات.

ترك المرطبانات في الثلّاجة لمدّة ليلة واحدة.

تزيين المزيج بالنوتيلا، والتوت، والبندق.

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