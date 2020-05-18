تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلويات للأطفال

المكوّنات

شريحتان من البرتقال.

القليل من الزيت -حسب الرغبة-.

قطعتان من التوت البري الأزرق.

حبة ونصف من الموز.

قطعتان من خبز البايغل المقسوم إلى قسمين.

أربع قطع من التوت البري الأحمر.

ثلاثون غراماً من النوتيلا.



طريقة التحضير

رشّ المقلاة الساخنة بالقليل من الزيت.

تحميص خبز البايغل.

دهن النوتيلا على نصف قطعة من خبز البايغل.

تشكيل أرنب باستخدام البرتقال، والموز، والتوت.

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