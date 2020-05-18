لماذا تحتاج لفيتامين C وما أهميته لتقوية المناعة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين سي C هو واحد من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها للبقاء بصحة جيدة، فهو يساعد في تحسين الصحة العامة وتقوية نظام المناعة خاصة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، ويتفق جميع خبراء الصحة وخبراء التغذية على أنه ليس فقط من المغذيات الحيوية، بل يمكنه أيضًا المساعدة في منع العدوى ومساعدتك على التحسن عندما تكون مريضًا بالفعل، وفقاً لموقع cnet.



فيتامين سي

ويعطي الأطباء فيتامين سي للمرضى المصابين بمضاعفات خطيرة لفيروس كورونا، على الرغم من عدم وجود بحث يوضح أنه فعال في علاج الفيروس، وتجري حاليًا دراسة في الصين، حول فعالية فيتامين C في علاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.

وفيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة الهامة لصحة المناعة، وهو يعمل عن طريق مساعدة جسمك على الشفاء من العدوى ومكافحتها ، ويمكن أن يساعد على وقايتك من المرض وتحسين مناعتك عندما تكون مريضًا.

فيتامين C وتقوية المناعة

يلعب فيتامين C دورًا مهمًا في صحة المناعة ويساعد جهاز المناعة في الجسم بعدة طرق مختلفة:

أولاً ، يدعم إنتاج الخلايا المناعية أو خلايا الدم البيضاء التي تحتاجها لمكافحة العدوى.

ثانيًا ، يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة ، والذي يحميك من الإجهاد التأكسدي ، المرتبط بالحالات الصحية المزمنة والأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والزهايمر.



فيتامين سي

فوائد فيتامين C

فيتامين C هو مضاد للأكسدة يساعد على حماية جسمك من المواد الضارة مثل الجذور الحرة الناجمة عن الإجهاد التأكسدي، وهي جزيئات يمكن أن تتلف الخلايا.

من المهم الحصول على فيتامين سي من خلال المكملات الغذائية أو الطعام حيث لا يستطيع جسمك صنعه بمفرده.

بالإضافة إلى آثاره الواقية والشفائية ومضادات الأكسدة، يُظهر فيتامين سي أيضًا لمساعدة مرضى السرطان على تحسين نوعية حياتهم وتقليل آثار العلاج الجانبية.

يعتقد أن فيتامين سي يحمي صحة القلب والأوعية الدموية، أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا ما لا يقل عن 700 ملج من فيتامين سي في اليوم لديهم عوامل خطر أقل لأمراض القلب.

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فيتامين سي 3

كيفية الحصول على ما يكفي من فيتامين سي

فيتامين سي يوجد في العديد من الأطعمة بما في ذلك:

-الحمضيات مثل: الليمون والبرتقال وعصائرها.

-الفلفل الأحمر والأخضر.

-بروكلي.

-فراولة.

-الشمام.

-البطاطا المخبوزة.

-طماطم.

-بعض الأطعمة والمشروبات المدعمة بفيتامين سي.

ويمكن الحصول عليه من المكملات الغذائية، والكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي هي حوالي 65-90 مجم في اليوم ، والحد الأقصى هو 2000 مجم في اليوم.