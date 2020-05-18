تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى لذيذ وسريع

المكوّنات:

علبتان من القشطة.

ربع فنجان من السكر المطحون.

ربع فنجان من بودرة الكاكاو.

القليل من النسكافية.

ملعقتا زبدة.

بسكويت الشاي.



طريقة التحضير:

توضع القشطة والسكر وبودرة الكاكاو في محضرة الطعام وتخلط المكوّنات حتى تتجانس.

يوضع النسكافيه في إناء فيه القليل من الماء الدافئ، مع إضافة الزبدة وتحريك المكوّنات جيداً لتمتزج وتتجانس.

تغمس قطع البسكويت في مزيج النسكافيه والزبدة، ويوضع في طبق من البايركس، ثمّ تفرد طبقة من مزيج القشطة والسكر والكاكاو فوق البسكويت، ولعمل الطبقة الثانية تغمس قطع البسكوت الباقية في مزيج النسكافيه وترتب فوق طبقة القشطة، ثمّ يفرد فوقها طبقة أخرى من مزيج القشطة.

يمكن تزيين الطبقة الثانية من القشطة بالنسكافيه المنخل، ثمّ يوضع الطبق في الثلاجة ليبرد.

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