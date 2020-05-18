تعرفي على طريقة إعداد وتحضير غزل البنات



مكوّنات غزل البنات

كيلوغرام من الطحين للتغليف.

مئة غرام من شراب الذرة.

كيلوغرام من السكر.

خمسمئة غرام من الماء.

خمسة غرامات من الخل الأبيض.



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مكوّنات الحشوة

أربعمئة غرام من الفستق المسحوق.

خمسمئة غرام من القشطة الطازجة.



طريقة التحضير

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وضع الطحين في مقلاة على نار هادئة لتحضير طبقة التغليف، وتحميصه مع الانتباه لعدم تلونه، وحفظه دافئاً إلى حين الاستخدام.

وضع شراب الذرة، والسكر، والماء، والخل في وعاء على النار، وطبخها لمدة عشرين دقيقة حتى تصل إلى درجة حرارة مئة وثلاثين درجة مئوية لنحصل على الكراميل.

ترك الكراميل الفاتح ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة مئة مئوية، ثم وضعه في علب بلاستيكية.

صنع حفرة في وسط السكر باستخدام الإبهام أو أي أداة، ثم غمسها في الطحين المحمص مع الانتباه لتغليفها بطبقة متساوية منه.

إكمال العمل على حلقة السكر، وتشكيلها حسب الرغبة، وغمسها وتغليفها بالطحين لمنع الجدائل من الالتصاق ولتبقى منفصلة.

سحب الحلقة مع الانتباه أن تكون متساوية السماكة حول الحلقة حتى نحصل على أربعة أضعاف حلقة السكر الأصلية.

تشكيل الحلوى بعد ذلك على شكل رقم ثمانية، وطويها لنحصل على حلقتين أو جديلتين مع مراعاة غمسها في الطحين مرة ثانية.

إكمال العمل على الجديلتين حتى تصبحا بحجم يسمح بتشكيل رقم ثمانية مرة ثانية، وطويها أيضاً حتى نحصل على أربع جدائل.

إكمال العمل على الجدائل لنحصل على شكل ثمانية، وطويها لنحصل على ثماني جدائل، وغمسها في الطحين.

إكمال العمل بهذه الطريقة مدة ثماني دقائق إضافية لنحصل على ألفين وثماني وأربعين جديلة.

تشكيل طيات إضافية حسب الرغبة للحصول على جدائل أكثر نعومة.

خلط القشطة، والفستق لاعداد الحشوة، وحشو كل جديلة بملعقتان كبيرتان من الحشوة.

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