تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأوزي

المكوّنات

كوبان من الأرز متوسط الحبة، ومن المُمكن استبداله بالأرز قصير الحبة، لكن يجب زيادة مرات غسل الأرز وزيادة مدة النقع.

كيلوغرام من البازيلاء الخضراء.

مكسّرات مشكلة، مثل، اللوز أو الفستق الحلبي أو الصنوبر.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

خمسمئة غرام من اللحم المفروم.

رقائق عجين أو رقائق الفيلو أو الكلاج.



طريقة التحضير

نغسل الأرز جيّداً عدّة مرات، ثمّ ننقعه في كميّة من الماء الدافئ مدة خمسٍ وعشرين دقيقة.

نضع في قدر كميّة السمن ونقلّب به اللحم المفروم ونضعه على النار ونقلّب جيداً، ونتركه حتى يصبح اللحم بني اللون.

نضيف حبوب البازيلاء لمزيج اللحم ونقلّبها مع بعضها البعض.

نضع الأرز بعد تَصفيته من ماء النقع فوق البازيلاء، ونُقلّب، ونضع الملح حسب الرغبة.

نضع كميّة من الماء على الأرز حتى يَغمره ونتركه على النّار حتى يَنضج.

نقلي المُكسّرات على النار بالسمن، ومن ثمّ نضعها على الأرز ونخلط جيداً.

نُقطّع العجينة إلى مُكعّبات وندهن صينيّة الفرن بالسمنة، ونضع الحشوة داخل الرقائق ونُغلقها على شكل صرر ونضعها في الصينية وندخلها إلى الفرن، وبعد إخراجها من الفرن نضعها في طبق التقديم ونُقدّمها إلى جانب اللبن الرائب.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبة السورية

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفول النابت