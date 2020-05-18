تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبة السورية

المكونات

عجينة الكبة

كوبان وربع من البرغل الناعم.

خمسمئة غرام من اللحم المفروم.

بصلة، كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

حشوة الكبة

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمن.

خمسمئة غرام من اللحم المفروم فرماً خشناً.

بصلتان كبيرتا الحجم مفرومتان فرماً ناعماً.

ملح يضاف حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من بهارات اللحمة.

ربع كوب من جوز عين جمل مجروش، أو أي نوع من المكسّرات، مثل الصنوبر، أو شرائح اللوز.

كميّة من الزيت للقلي.



طريقة التحضير

لتحضير عجينة الكبة

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نحضّر اللحم الهبر، ونفرمه بشكلٍ ناعم دون شحم قدر المستطاع.

نغسل البرغل الناعم - نغسله فقط ولا ننقعه- ثمّ نُصفّيه جيداً من الماء، ونضع البرغل في ماكنة الكبة، ونطحنه بشكلٍ ناعم جداً.

نضع اللحمة والبرغل مرّةً أخرى في ماكنة الكبة، ونضيف إليهما البصل ونَطحن جيداً، ويُفضّل إعادة طحنهما مرّةً أخرى حتى نحصل على عجينة ناعمة ومُتماسكة.

نعجن العجينة بواسطة تبليل الأيدي بالماء، ثمّ نضيف الملح، والفلفل الأسود الناعم، ويُمكن إضافة النعنع الناعم والناشف، ويجب تبليل اليد باستمرار خلال عملية العجن؛ لأنّ البرغل سوف يمتصّ الكثير من الماء خلال العجن.

تحضير الحشوة

نحضر اللحم المفروم، والبصل المفروم، ونضعه في مقلاة بعد إضافة الزيت، ونُقلّب الخليط مع الزيت.

نضيف الفلفل الأسود، والملح، والبهارات، ويُمكن إضافة الجوز المفروم، ونُقلّب الخليط على نارٍ هادئة حتى ينضج اللحم تماماً، ثمّ نتركه حتى يبرد لتسهيل عملية الحشو.

نحضر عجينة الكبة، ونأخذ منها قطعةً صغيرة ثمّ نكوّرها، ونفرغها من الداخل بواسطة إدخال الأصبع بها بحيث تكون رقيقة من الداخل.

نضع القليل من الحشوة داخلها، ثمّ نغلقها جيداً بشكل مُدبّب بواسطة دهن اليد بالقليل من الماء ليساعد على التشكيل والإقفال بشكل أفضل، وهكذا حتى ننهي كامل العجينة والحشوة، وفي حال وجود تشقّقات بها نمسحها بالقليل من النشا المُذاب بالماء.

نسخّن مقلاةً واسعة على النار، ثمّ نضع بها كميّة من زيت القلي، ونقلي بها حبات الكبة من جميع الجهات حتى تُصبح ذهبيّة اللون.

نرفع حبّات الكبة بعد قليها، ونضعها على ورق نشّاف للتخلص من الزيت الفائض.

نضع حبات الكبة في طبق التقديم ونُقدّمها مع السلطات.

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