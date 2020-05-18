تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفول النابت

المقادير

نصف كوب من الأرز.

نصف ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

كوبان من الفول النابت.

حبتان من المستكة.

حبتان من حب الهال.

رشة م الملح,

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ستة إلى سبعة أكواب من الماء.



طريقة التحضير

نضع الفول النابت بعد تقشيره في قدرعميق مع إضافة الماء وعصير الليمون.

نتركه لمدة عشرين دقيقة على نار مرتفعة إلى أن نلحظ أن الفول قد أصبح نصف ناضج، ومن ثم نضيف كل من الأرز والملح ونغطي القدر.

نخفض النار ونتركه لمدة تتراواح ما بين 25 و 30 دقيقة إلى أن يصبح الأرز ناضجاً.

نسخن السمن مع المستكة والحب هال، إلى أن تأخذ هذه المكونات جميعها لوناً ذهبيّاً.

نسكبهم على الشوربة قبل أن نقوم بتقديمها.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تتبيل الدجاج المشوي

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة لسان العصفور