تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تتبيل الدجاج المشوي

القاهرة - لايف ستايل
المكونات
علبة صغيرة من اللبن الزبادي قليل الدسم.
ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.
فصان من الثوم.
نصف بصلة صغيرة.
القليل من الزنجبيل.
ملعقة صغيرة من الخل، أو عصير نصف ليمونة.
نصف ملعقة صغيرة من الكاري.
نصف ملعقة صغيرة من الهيل البودرة.
نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
طريقة التحضير
تُخلط جميع المكوّنات السابقة مع بعضها البعض في الخلّاط الكهربائي، ثم يُتبّل بها قطه الدجاج لمدة ست ساعات.
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